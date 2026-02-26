Hochzillertal: Rettungsteam bei Taubergung verletzt

Bei einer Taubergung infolge eines Skiunfalls im Skigebiet Hochzillertal (Bezirk Schwaz) sind bereits am 15. Februar drei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete, stießen die am Seil hängenden Personen - der Patient, ein Flugretter sowie eine Notärztin - gegen eine Schneewand und wurden verletzt. Der Sichtkontakt war aufgrund eines spontanen „Einnebelns“ unterbrochen worden, hieß es. Nach dem Unfall bzw. der Taubergung wurde der Patient in den Hubschrauber transportiert und ins Krankenhaus Schwaz geflogen.

Die verletzte Notärztin und der Flugretter wurden im Spital ambulant behandelt.