Mit Socken im Schnee gewandert: Bursche in Vorarlberg geborgen

Die Vorarlberger Einsatzkräfte haben am vergangenen Samstag im Kleinwalsertal zwei unterkühlte Wanderer im Alter von 16 und 18 Jahren aus einer Notlage gerettet.

Die beiden Deutschen wollten die Wanderung "Rund um den Witterstein" machen, sanken bei tiefwinterlichen Verhältnissen aber bis zum Bauch ein.