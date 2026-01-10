Wintersport

ÖSV-Verletzungsupdate zu Magdalena Egger: Verdacht bestätigt

Magdalena Egger wird vom Rettungsteam am Pistenrand abtransportiert
Bitteres Update nach dem Sturz in der Abfahrt von Zauchensee. ÖSV-Hoffnung Egger erleidet Kreuzbandriss.
Von Karoline Krause-Sandner
10.01.26, 15:00

Bittere Nachrichten aus dem ÖSV nach der Abfahrt in Zauchensee: Magdalena Egger hat sich bei der heutigen Weltcup-Abfahrt am Samstag das Knie schwer verletzt. 

Die Vorarlbergerin war mit dem Hubschrauber zur Untersuchung nach Radstadt gebracht. Die MRT-Untersuchungen ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus im rechten Knie. 

Saisonaus für Egger

Die 24-Jährige wird noch heute für weitere medizinische Maßnahmen nach Innsbruck gebracht, sie wird in der Klinik Kettenbrücke operiert. 

Die Weltcupsaison für die Speed-Spezialistin, die zuletzt unter anderem mit dem zweiten Platz in St. Moritz hinter Lindsey Vonn aufzeigen konnte, vorzeitig beendet.

kurier.at, kks 

