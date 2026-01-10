ÖSV-Verletzungsupdate zu Magdalena Egger: Verdacht bestätigt

Bittere Nachrichten aus dem ÖSV nach der Abfahrt in Zauchensee: Magdalena Egger hat sich bei der heutigen Weltcup-Abfahrt am Samstag das Knie schwer verletzt.

Die Vorarlbergerin war mit dem Hubschrauber zur Untersuchung nach Radstadt gebracht. Die MRT-Untersuchungen ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus im rechten Knie.