Positiver Corona-Test: Skistar Schwarz verpasst den Heimweltcup

Jetzt hat also auch der Österreichische Skiverband sein erstes prominentes Corona-Opfer zu beklagen: Marco Schwarz wurde positiv auf Covid-19 getestet und fällt damit für das Heimrennen am Freitag in Zürs aus. Der Kärntner klagt über leichte Erkältungssymptome und befindet sich in Heimquarantäne.

Das Positive: Marco Schwarz hatte zuletzt keinen Kontakt zu Teamkollegen und dürfte somit auch niemanden aus dem ÖSV-Team angesteckt haben. Die Athleten und Betreuer werden noch vor der Anreise zum Parallelrennen getestet.