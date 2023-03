Paukenschlag: Erfolgreicher Skisprung-Coach macht einen Abflug

Das Abschlussspringen der Frauen in Lahti, bei dem Eva Pinkelnig als beste Österreicherin Vierte wurde, war zugleich der letzte Auftritt von Harald Rodlauer als Cheftrainer der österreichischen Skispringerinnen. Der Steirer verständigte sich mit ÖSV-Direktor Mario Stecher auf ein Ende der Zusammenarbeit. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen: Für mich war’s das. Ich übergebe ein erfolgreiches und intaktes Team“, erklärte Harald Rodlauer.

Der 56-Jährige kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. In seine Ära fallen unter anderem die Gesamtweltcupsiege von Sara Marita Kramer (2021/’22) und Eva Pinkelnig, die in diesem Winter die große Kristallkugel gewann. 2021 durfte Harald Rodlauer mit seinen Springerinnen WM-Gold im Teambewerb bejubeln. In dieser Saison sicherten sich die Österreicherinnen den Sieg im Nationencup, schon zum dritten Mal in der Ära von Rodlauer.

Mario Stecher bedankte sich zum Abschluss beim langjährigen Trainer für die professionelle Zusammenarbeit. „Ich nehme die Entscheidung zur Kenntnis“, erklärte der ÖSV-Direktor. „Wir suchen schon nach einem Nachfolger, damit auch in Zukunft weiter Erfolge für unsere Skispringerinnen möglich sind.“