Parallelrennen in Zürs: "Nicht vergleichbar mit dem Riesentorlauf"

Wer in der Zukunft im Kampf um die große Kristallkugel mitmischen will, der darf sich dem Parallelbewerb nicht verschließen. In den Planungen der FIS spielt dieses Rennformat eine wichtige Rolle, wie nicht zuletzt die Wettkämpfe in Zürs zeigen, um die der ohnehin bereits enge Weltcupkalender extra erweitert wurde. Bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo werden im Februar sogar erstmals Medaillen im Parallelbewerb vergeben.