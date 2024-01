Olympiasieger Matthias Mayer in Kitzbühel abgeführt

24 Stunden vor der ersten Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel war die Welt noch in Ordnung. Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer saß im Mannschaftshotel auf der Couch und scherzte mit den Journalisten: „Zu meiner aktiven Zeit waren noch nie so viele Leute an mir interessiert“, sagte der Kärntner, lächelte in die Runde und plauderte munter drauflos.