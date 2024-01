Kriechmayrs Appell: "Sollte nur einen Hahnenkamm-Sieger pro Jahr geben"

Vincent Kriechmayr spricht sich klar gegen zwei Abfahrten in Kitzbühel aus und plädiert für die Rückkehr des ursprünglichen Programms. Bis ins Jahr 2021 war das Hahnenkammwochenende am Freitag immer mit einem Super-G eröffnet worden, ehe am Samstag die klassische Abfahrt folgte.

Obwohl Kriechmayr vor einem Jahr erstmals die schwierigste Abfahrt der Welt gewann, kann er dem Wettkampfprogramm nichts abgewinnen. "Es sollte nur einen Hahnenkammsieger im Jahr geben."