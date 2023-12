Matthias Mayer: "Ich muss mich nicht als Sieger feiern lassen"

Vor einem Jahr stellte sich der dreifache Olympiasieger in Bormio nach der Besichtigung des Super-G zum ORF-Interview und sagte Adieu. „Das ist jetzt aber ein Schmäh“, wurde er von Rainer Pariasek live auf Sendung gefragt. Es war kein Schmäh, wie wir heute wissen.

Rückkehr ausgeschlossen

In einem ersten Interview ein Monat nach dem Rücktritt hatte Mayer noch eine Rückkehr in Aussicht gestellt. „Wenn ich für mich das Feuer finde, wieder Zielen nachzueifern – warum sollte es kein Comeback geben?“, sagte er damals in Afritz am See. Inzwischen ist dieses Kapitel abgeschlossen. Nun kehrt der 33-jährige Kärntner als Mitglied des ÖSV-Betreuerstabs nach Bormio zurück.