Nach den vielen Rückschlägen fehlen Leitinger die Energie und die Perspektiven für eine Rückkehr an die Weltspitze. Die Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm wäre ein allerletztes Karriereziel gewesen, doch der Salzburger kam zur bitteren Erkenntnis, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Heim-WM zu erreichen.

Schon während der vergangenen Saison hatte sich Leitinger eingestehen müssen. „Du fährst am Limit und merkst dann im Ziel, wie langsam du eigentlich bist. Das schlägt auf die Psyche.“