Nach überraschendem Rücktritt: Neue Rolle für Ex-ÖSV-Star

Es ist in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden um Matthias Mayer. Nach dem überraschenden Rücktritt im Dezember 2022 in Bormio hatte sich der dreifache Olympiasieger rar gemacht und trat nur noch selten öffentlich in Erscheinung. Die anfänglichen Gerüchte und Hoffnungen, der Kärntner werde sich nur eine Auszeit nehmen und Richtung Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm ein Comeback feiern, haben längst keinen Wahrheitsgehalt mehr: Matthias Mayer hat seinen wohlverdienten Abfahrer-Ruhestand angetreten, wird aber nicht komplett von der Bildfläche verschwinden.

➤ Mehr lesen: Flug gestrichen, Flieger kaputt: Die Odyssee der ÖSV-Skistars