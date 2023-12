Ein Ski-Weltcup zum Vergessen: 5 Speedrennen, 5 Absagen

Völliges Terminchaos

Die zahlreichen Absagen sind nicht nur eine Anti-Werbung fĂĽr den Skisport, sie stĂĽrzen den Weltcup auch in ein veritables Terminchaos. Denn von den sieben angesetzten Herren-Rennen konnte erst eines durchgefĂĽhrt werden - der Herren-Slalom in Hochgurgl.

➤ Mehr lesen: Olympiasieger Strolz: Wo ist der Ausweg aus der Abwärtsspirale?

Es wird praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, alle abgesagten Rennen nachzutragen. Immerhin gibt es mit Aspen einen Ersatzort für den abgebrochenen Riesentorlauf in Sölden. Für eine der zwei abgesagten Abfahrten in Zermatt-Cervinia fand sich in Gröden ein Ersatzort. Und eine der abgesagten Abfahrten von Beaver Creek soll in Kvitfjell nachgeholt werden.