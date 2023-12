Flug gestrichen, Flieger kaputt: Die Odyssee der ÖSV-Skistars

Die Skistars brauchen in diesem Weltcup-Winter ein besonders dickes Nervenkostüm. Die meiste Zeit verbrachten sie bisher mit Warten. Sechs der bisherigen sieben Herren-Rennen wurden abgesagt, am vergangenen Wochenende konnte in Beaver Creek wegen der Wetterkapriolen kein einziges der drei geplanten Speedrennen durchgeführt werden.

Wer kann's den Läufern verdenken, dass sie das Schneechaos in Beaver Creek hinter sich lassen und so schnell als möglich die Heimreise nach Europa antreten wollten. Doch nach den Absagen kam der nächste Dämpfer. Denn die Läufer steckten stundenlang am Flughafen in Denver fest.