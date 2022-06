Olympia-Superstar Eileen Gu erregt mit neuem Nebenjob Aufmerksamkeit

Gold für China

Aufgrund ihrer Herkunft fühlt sie sich sowohl in den USA, als auch in China zuhause. Als Tochter einer Chinesin und eines US-Amerikaners wuchs Gu in Kalifornien auf und wurde in der Wiege des US-Skiteams zum absoluten Superstar ihrer Sportart. Bei den Olympischen Spielen im Februar in Peking allerdings startete die Studentin – für China. Und gewann unter der roten Flagge der Volksrepublik Gold in den Ski-Bewerben Big Air und Halfpipe sowie Silber im Slopestyle.