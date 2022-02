Super-G live: Mirjam Puchner auf Medaillenkurs

Dass die Steirerin diese erfolgbringenden Eigenschaften hat, davon konnte sich jeder bei der Olympia-Generalprobe überzeugen. Hütter gewann den letzten Super-G in Garmisch und führt ein starkes ÖSV-Team an. Auch ihre Kolleginnen Tamara Tippler, Mirjam Puchner und Ariane Rädler standen in dieser Saison im Super-G schon auf dem Podest. Mit dem Live-Ticker verpassen Sie nichts.