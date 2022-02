Rodeln: Kindl nach dem ersten Tag auf Medaillenkurs

Zwischen Kurve 13 und 14 sei ein leichter Streifer dabei gewesen. "Das hat sich im November schon herausgestellt, dass das die Schlüsselpassage ist. Da muss man immer darauf reagieren, wie man hinkommt. Man kann da nie gleich fahren, das ist unmöglich." Es sei für ihn aber wichtig zu sehen, dass er auch mit Fehlern schnell sein könne.

Bevor es ins Bett ging, gab es noch was zu essen und um den Schlitten wollte sich Kindl auch noch kümmern. "Ich habe mich zeitlich eh nie ganz umgestellt, ich muss nicht vor Mitternacht ins Bett kommen. Ich denke, ich werde gut schlafen." Er sei weniger nervös gewesen als gedacht, es sei ein geiles Gefühl gewesen, mit Nummer eins zu eröffnen. "Im zweiten Lauf war ich sehr relaxt."

Voller Angriff

Der Kampfplan für Sonntag (12.30/14.15 Uhr MEZ) ist klar: "Ich muss nochmals das abrufen, was ich gezeigt habe, man hat gesehen, dass es super funktionieren kann. Voller Angriff nochmals morgen. Die Ausgangsposition ist super. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Hansi Ludwig so gut mitfahren kann."

Aus dem Medaillenrennen indes ist 2018-Olympiasieger David Gleirscher, der wie nun Kindl vor vier Jahren zur Halbzeit Zweiter war. "Mit dem zweiten Lauf kann ich absolut nicht zufrieden sein. Die Kreiselausfahrt war problematisch, das kostet einiges an Zeit. Das ist ein großer Rückstand, den ich aufgerissen habe. Ich werde versuchen, morgen nochmals zwei gute Läufe für mich selbst zu fahren. Ergebnistechnisch wird nicht mehr die Masse drinnen sein."

Er habe gedacht, auf den ersten Lauf aufbauen zu können, umso größer sei nun die Enttäuschung. "Das war schlicht und einfach nicht gut." Trotzdem will er nochmals angreifen. "Das ist eine Bahn, wo viele einen Schnitzer einbauen können. Volle Attacke."

Sein Bruder Nico Gleirscher, ein Olympia-Debütant, hat medaillenmäßig für dieses Mal ausgeträumt. "Leider beide Läufe verhaut. Der erste Lauf war gleich schon in der ersten Kurve vorbei. Der zweite war oben gut, dann schwinge ich aus dem Kreisel komplett ab. Im ganzen Training ist das nie passiert." Er habe einen Sturz bei 115, 120 km/h noch verhindert. "Bitter, dass es genau jetzt so ist. Ich hätte die Konstanz gefunden gehabt, jetzt ist sie komplett weg." Er werde es am Sonntag nochmals aufs Neue probieren, dann werde man sehen, was möglich gewesen wäre.