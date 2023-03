ÖSV-Trainersuche: "Du musst erst Leute finden, die das machen wollen"

Herbert Mandl bräuchte idealerweise gerade fünf Ohren, zehn Handyakkus und Tage, die nicht nach 24 Stunden enden. Seit dem Weltcupfinale in Andorra hängt der Alpinchef des ÖSV praktisch pausenlos am Telefon, in Videokonferenzen und internen Meetings. „Es ist ein bisschen was los“, sagt der Niederösterreicher und das ist natürlich eine Untertreibung.