Skisprung-Star Stefan Kraft: "Mache ich wirklich alles falsch?"

Stefan Kraft befindet sich jetzt in einer Situation, die Skispringer noch mehr hassen als den Rückenwind: Er denkt. Er denkt nach, was er in den zehn Sekunden vom Wegfahren am Zitterbalken bis zur Landung im Auslauf alles zu tun hat. Er denkt vor allem auch darüber nach, was er bloß nicht alles falsch machen darf. Und natürlich denkt sich Stefan Kraft gerade vor jedem Sprung: Hoffentlich geht’s diesmal gut.