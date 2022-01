Hoppala: Garmisch-Sieger Kobayashi zerstört den Siegerpokal

Gäbe es auch bei Siegesfeiern Haltungsnoten, Ryoyu Kobayashi hätte am Samstag in Garmisch-Partenkirchen mit Sicherheit keine 20,0 erhalten. Sein Umgang mit dem Siegerpokal fiel dann eher in die Kategorie Kacherl, um in der Skispringersprache zu bleiben.