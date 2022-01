Krimi beim Neujahrsspringen: Kobayashi siegt mit 11 Zentimetern Vorsprung

Die Österreicher springen derweil weiter dem ersten Podestplatz bei der Vierschanzentournee seit Bischofshofen 2019 (3. Stefan Kraft) hinterher. In Abwesenheit von Kraft, der in der Quali gescheitert war, präsentierte sich Jan Hörl in starker Verfassung und zeigte mit dem fünften Rang auf.

Große Erleichterung

Der Pongauer hat den Fehlstart in Oberstdorf (Rang 17) besser weggesteckt als der dreifache Weltmeister und gab in Garmisch eine passende Antwort. "Ich verspüre eine Erleichterung", meinte Hörl, der 134 und 132 Meter weit gesprungen war. Der Sieger von Wisla war allerdings der einzige Österreicher in den Top 15 und ist als Neunter nun auch der beste ÖSV-Springer in der Gesamtwertung.