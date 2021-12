Österreichs größtes Skisprung-Talent kommt aus Wien-Donaustadt

Louis Obersteiner springt seit seinem achten Lebensjahr bei den Stadtadlern, dem einzigen Skisprungverein in Wien und Niederösterreich. „Es ist unglaublich, wie Louis mit seinem Fleiß, seiner Disziplin und seinem Talent jetzt schon zum zweiten Mal einen Meistertitel holt“, meint Bernhard Wadsak, der sportliche Leiter der Stadtadler.

Hoffen auf eine Schanze

Bislang ist Louis Obersteiner im Alpencup im Einsatz, der nächste Karrieresprung wäre der Kontinentalcup. Doch der 17-Jährige will Geschichte schreiben und als erster Wiener im Weltcup mitspringen. Die Wiener Stadtadler verfolgen beharrlich ihre Pläne einer eigenen Mattenschanzenanlage in Wien.

„Dadurch könnten wir endlich dem großen Interesse von so vielen Kindern in Wien gerecht werden und noch weit mehr Talente für unser ÖSV-Weltcupteam finden und in den ersten Jahren ausbilden. Momentan stoßen wir durch die Buskapazitäten für die Fahrten in andere Bundesländer einfach an unsere Grenzen“, so der Vereinsvorsitzende Florian Danner.