ÖSV-Fehlstart bei Tournee: "Schwächen eklatant vor Augen geführt"

Konkret sei der Sprungstil der Österreicher für solche nassen Verhältnissen zu weit nach vorne orientiert, woraus die Balance von der Hocke weg leide und letztlich zu weniger Weite führe. Stecher: "Es ist oft so, dass wir uns bei solchen schwierigen Bedingungen, bei denen es von der Spur her nicht ganz so wegzieht, schwerer tun." Allerdings habe es in Training und Qualifikation bei gleichem Wetter sehr gut funktioniert. Das Trainerteam müsse das ansprechen und aus den Fehlern lernen.

"Zug ist abgefahren"

Für den 44-Jährigen sei wichtig, sich in den weiteren Einzelbewerben so gut als möglich zu verkaufen. "Der Zug in Richtung Tournee-Gesamtwertung ist definitiv abgefahren. Wir wissen aber um unsere Stärken und dass wir zu jeder Zeit um das Podium mitspringen können." Huber derzeit offenbar am ehesten. "Wenn ich mich weiter von Station zu Station stabilisiere, schauen wir, was am Schluss rauskommt", sagte er. Garmisch liege ihm ganz gut, bezog er sich auf seinen sechsten Rang 2020.