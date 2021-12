Fehlstart der österreichischen Skispringer in die Tournee

Mit Ryoyu Kobayashi wurde der beste Springer der Gegenwart seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. Der Japaner, der in diesem Winter nur in einem Springen nicht auf dem Podest landen konnte, trotzte den widrigen äußeren Bedingungen und feierte seinen bereit dritten Sieg in Oberstdorf. Wo diese Reise hinführen kann, zeigte der 25-Jährige in der Saison 2018/2019: Damals hatte sich Kobayashi den Gesamtsieg bei der Tournee geschnappt und dabei alle vier Springen gewonnen.

Vor dem zweiten Tourneebewerb in Garmisch-Partenkirchen (1.1. 2022) hat der Japaner eine norwegische Armada hinter sich. Mit Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik landeten drei Springer aus dem Team von Alexander Stöckl auf den Plätzen.