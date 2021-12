Historisch: Weltcuppunkte für einen türkischen Springer

Die Türkei verbindet man nicht zwangsläufig mit dem Skispringen. Dabei gibt es in Erzurum in Ostanatolien eine Schanzenanlage, die alle Stückln spielt. Der Kiremitliktepe-Bakken war schon Schauplatz der Winter-Universiade, auch die Junioren-WM und Springen der Kontinentalcup-Serie fanden dort statt.

Türkische Skispringer hatten hingegen bislang Exotenstatus, aber es gibt einen Athleten, der alles unternimmt, um das zu ändern. Fatih Arda İpcioğlu hat in diesem Winter schon einiges Aufsehen erregt. Beim Saisonauftakt in Nischnij Tagil (RUS) hatte sich der 24-Jährige für den Bewerb der besten 50 qualifiziert - im Gegensatz zum dreifachen Weltmeister Stefan Kraft, der in der Quali gescheitert war.