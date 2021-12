ÖSV-Silvesterfeier: Die Frauen haben endlich ihr Neujahrsspringen

In dem Vierteljahrhundert, in dem Daniela Iraschko-Stolz aktiv ist, hat ihr Sport so riesige Entwicklungssprünge gemacht, dass es mittlerweile längst eine eigene Weltcupserie gibt und die Frauen auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften abheben. In diesem Winter dürfen die Adlerinnen erstmals springend ins neue Jahr rutschen.

"Es ist richtig cool, einmal mit den Teamkolleginnen Silvester feiern zu können", sagte die 38-Jährige vor der Abreise nach Ljubno (Slowenien), wo am 31. Dezember und am 1. Jänner zwei Weltcupbewerbe auf dem Programm stehen.