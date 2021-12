Die Luft an der Spitze des Skispringens war schon einmal dünner. In diesem Weltcupwinter kreisten schon dermaßen viele Adler über dem Siegespodest, dass der Favoritenkreis für den Tourneesieg so groß ist wie selten zuvor. Die neun Saisonspringen brachten sechs verschiedene Gewinner, darunter auch die beiden Österreicher Jan Hörl und Stefan Kraft. ÖSV-Trainer Andreas Widhölzl sieht seine Schützlinge vor dem Auftaktspringen am Mittwoch in Oberstdorf (16.30 Uhr), eher in Lauerstellung. „Mir ist die Außenseiterrolle auch viel lieber“, sagt der Tiroler.