70 Jahre Vierschanzentournee: Rekorde, Legenden und ÖSV-Dominanz

7 ÖSV-Erfolge ...

... in Serie gab es von 2009 bis 2015 – das ist der längste Erfolgslauf einer Nation bei der Tournee. Und was diese rot-weiß-rote Dominanz so besonders macht: Mit Wolfgang Loitzl, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Thomas Diethart und Stefan Kraft gab es in dieser Ära gleich sechs unterschiedliche österreichische Gesamtsieger.

8 Skispringer ...

... feierten den Tournee-Sieg ohne auch nur ein einziges Springen gewonnen zu haben. Ein Beweis, dass Konstanz bei dieser Veranstaltung eine der wichtigsten Tugenden ist. Der Finne Janne Ahonen war der letzte Gesamtsieger ohne Tageserfolg (1998/’99).