"Fluch und Segen": Schlierenzauers steiler Aufstieg und tiefer Fall

Das ging so lange gut, so lange Gregor Schlierenzauer erfolgreich war und die Titel und Trophäen die Schattenseiten seines Ruhmes überstrahlten. Als die Siege dann ausblieben, als er seine Umlaufbahn verließ und auf ein Normalmaß gestutzt wurde, merkte der Tiroler erst, welche Opfer er für seine Karriere erbringen musste.

Und was in diesen acht Jahren des Ruhms von seinem ersten Sieg im Dezember 2006 bis zu seinem 53. und letzten im Dezember 2014 nicht alles auf der Strecke geblieben ist. "In meiner Karriere ist alles so schnell gegangen, dass ich gewisse Lebensphasen, die andere in diesem Alter durchmachen, übersprungen habe."