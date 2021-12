Warum die Skispringerinnen bei der Tournee nichts verloren haben

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher ist kein Freund dieser Idee. "Die Frauen dürfen kein Anhängsel sein. Uns sind langfristige Lösungen wichtig. Und nicht, dass die Frauen vielleicht nur zwei, drei Jahre dabei sind. Es muss ein Konzept dahinter stecken." Der Steirer verweist auf gemeinsame Pläne des österreichischen und slowenischen Skiverbandes, eine eigene Tournee ins Leben zu rufen.

Am 31.Dezember und 1. Jänner bestreiten die Frauen einen Weltcup in Ljubno (Slowenien), mit Villach gibt's einen weiteren Standort, der bereits Bereitschaft signalisiert hat. "Das ist ein Thema. Uns ist wichtig, dass die Frauen sich bestmöglich in der Öffentlichkeit verkaufen können. Das ist unser Ansinnen."