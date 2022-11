ÖSV-Langlaufstar Stadlober: „Ohne Medaille war ich unvollständig“

Die Experten sehen in Johannes Lamparter den einzigen Athleten, der mittelfristig Superstar Jarl Magnus Riiber Paroli bieten kann. Der 25-jährige Norweger dominierte in den letzten Jahren den Sport nach Belieben und ist mit 49 Weltcupsiegen die Nummer 1 der ewigen Bestenliste. In der letzten Saison lag Riiber am Ende aber nur 21 Zähler vor Herausforderer Lamparter. Der Tiroler fühlt sich bereit für das Duell. „Ich bin fit, und die Schanze in Ruka liegt mir.“