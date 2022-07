Kombi-Star Lamparter: „Es kann passieren, dass unsere Sportart ausstirbt“

Den Kombiniererinnen wurde die Teilnahme an den Winterspielen 2026 in Milano-Cortina verweigert. Zugleich bekamen die Herren die Rute ins Fenster gestellt. Ihr Sport sei zu wenig international und locke bei Olympia kaum Besucher an, monierte das Internationale Olympische Comité (IOC).

Dass die Nordische Kombination innerhalb der olympischen Familie kaum Ansehen genießt, zeigt eine erste drastische Maßnahme: Für die kommenden Spiele 2026 wurde das Starterfeld stark reduziert. Statt wie zuletzt in Peking 55 Athleten dürfen in dreieinhalb Jahren insgesamt nur mehr 36 Nordische Kombinierer antreten – das ist ein Minus von 33 Prozent.