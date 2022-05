Wie Olympia-Bronze das Leben von Teresa Stadlober verändert hat

Und deshalb passieren im Leben von Teresa Stadlober nun Dinge, die sie so nicht gekannt hat. Wildfremde Menschen sprechen sie an und erzählen, wie sie bei Olympia vor dem Fernseher mit ihr mitgezittert und am Ende mitgejubelt hätten. „Mir war das in Peking nicht bewusst, wie viele Leute das daheim verfolgt haben. Die Resonanz ist immer noch riesig“, sagt die 29-Jährige. „Ich versteh’ das nicht: Die müssten mir doch gar nicht alle gratulieren.“

Wahrscheinlich lag es auch an der Vorgeschichte, an den Ereignissen bei den Winterspielen 2018 in Korea. Die meisten Sportfans haben noch die Bilder im Kopf und die entsetzte Stimme von Papa und ORF-Kommentator Alois Stadlober im Ohr, als Tochter Teresa im 30-Kilometer-Rennen auf dem Weg zur sicheren Medaille in der Loipe falsch abgebogen war. „Nach dem, was damals passiert ist, war die Medaille eine runde Geschichte“, sagt Teresa Stadlober. „Man kann sich nicht vorstellen, wie zufrieden mich das macht. Ich habe gesehen: Ich kann es, ich kann es wirklich.“