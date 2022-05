Im Strand-Urlaub auf Hawaii: Ski-Star Shiffrin zeigt ihr Fußball-Talent

Doch auch Kilde zeigte sein Geschick und ließ Shiffrin mit einem klassischen "Gurkerl" aussteigen.

Der Norweger war mit Shiffrin zuletzt in Cabo San Lucas in Mexiko auf Urlaub und hatte auch von dort Urlaubsgrüße an seine Follower geschickt. "'Ja, selber Sonnenbrand - neuer Ort", schrieb der 29-Jährige auf Instagram.

Der Speed-Spezialist hatte heuer sowohl die Gesamtwertung in der Abfahrt als auch jene im Super-G gewonnen. Nur im Gesamtweltcup war Marco Odermatt eine Nummer zu groß. Der Schweizer verwies Kilde auf Rang zwei.