ÖSV-Läufer Raphael Haaser sorgt für Sensation in Bormio

Er hat den Mut, er hat die Technik, und vor allem hat er unbändiges Selbstvertrauen. Diese drei Zutaten ergeben das Erfolgsrezept von Aleksander Aamodt Kilde im Super-G. Der Norweger dominiert diese Disziplin in diesem Winter nach Belieben und fährt in einer eigenen Liga. Die Siegesfahrt über die wilde Stelvio-Piste in Bormio war eine Machtdemonstration des 29-Jährigen, der die letzten drei Super-G-Rennen gewinnen konnte.