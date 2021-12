Ein norwegisches Naturschauspiel namens Kilde

Es war sein dritter Sieg in Serie auf der Saslong, sein dritter Erfolg en suite in Weltcup-Speedbewerben, nachdem er zuvor schon in Beaver Creek den Super-G und die Abfahrt für sich entschieden hatte. „Wenn man wie ich Selbstvertrauen hat, dann funktioniert es einfach“, meint der Gesamtweltcupsieger von 2019/’20.

Diese Sicherheit und Leichtigkeit sieht man ihm auch auf der Piste an. Beeindruckend, wie mühelos und elegant er die vielen Bodenwellen auf der Saslong meisterte. Faszinierend, wie er immer wieder auf seiner Lieblingsstrecke im Grödnertal die schnellste Linie findet. „Er fährt da herunter wie auf Schienen“, zollte der zweitplatzierte Matthias Mayer dem vierfachen Gröden-Gewinner Respekt.