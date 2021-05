ÖSV-Ass Schmidhofer arbeitet am Comeback: "Das Ziel ist Olympia"

Ski-Rennläuferin Nicole Schmidhofer arbeitet fünf Monate nach ihrem schweren Sturz in Val d'Isere hart an ihrem Comeback. Seit sechs Wochen ist sie in der AUVA-Rehaklinik in Tobelbad bei Graz und konnte seither sowohl die Krücken als auch ihre Schiene am Knie loswerden: "Zuletzt war es ein großer Schritt für mich, die Stiege wieder ohne Schmerzen hinunterzugehen", sagte sie im APA-Gespräch. Ziel ist die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 in Peking.