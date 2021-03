Wie Speed-Ass Nicole Schmidhofer lernte, geduldig zu sein

Ein Gutes hat sie ja, die Zeit, die Nicole Schmidhofer jetzt hat: „Jetzt kenn’ ich mich richtig gut aus im Sport, sonst komm’ ich ja gar nicht dazu“, sagte die steirische Speedspezialistin am Freitagmorgen. „Ich komm’ vom Fernseher gar nicht mehr weg vor lauter Sport schauen.“ Alle Skirennen hat die 31-Jährige verfolgt, dazu auch den Superbowl, der für den erklärten Football-Fan aus dem Lachtal ja sowieso Pflichtprogramm ist.

Aber vor allem ist Nicole Schmidhofer schmerzfrei. Das ist 72 Tage nach ihrem fürchterlichen Sturz in der ersten Abfahrt von Val d’Isère alles andere als selbstverständlich. Am Montag dieser Woche hatte sie die bislang letzte ihrer vier Operationen im linken Knie, das bei dem Aufprall in die Fangnetze mit mehr als 100 km/h durch einen Verrenkungsbruch zerstört worden ist. Zerstört, das heißt in diesem Fall: deformierte Knochen, gerissene Bänder, beeinträchtigte Gefäße und Nervenbahnen.

Zu Boden brachte die Steirerin aber nicht einmal diese nach „Schenk 5“ klassifizierte Verletzung. Im Gegenteil: Nicols Schmidhofers Tatendrang ist ungebrochen, ihre Ärzte und Therapeuten müssen die umtriebige Sportlerin regelmäßig bremsen. „Geduld ist ein schwieriges Thema für mich“, gesteht die Super-G-Weltmeisterin des Jahres 2017. „Am Anfang wollte ich es nicht wahrhaben, dass es so lange dauert, ich wollte manche Dinge beschleunigen. Nur war das medizinisch eben nicht möglich.“