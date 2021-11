ÖSV-Abfahrer dominieren im ersten Training in Lake Louise

Dafür, dass Max Franz in der Vorbereitung von hartnäckigen Rückenproblemen geplagt wurde, ist der Kärntner schon erstaunlich gut in Schuss. Im ersten Trainingslauf für die Premieren-Abfahrt in diesem Weltcupwinter am Freitag in Lake Louise (Kanada) war dem Kärntner jedenfalls nicht anzumerken, dass er in der Vorbereitung leiser treten musste und einen wichtigen Trainingskurs verpasst hatte. Und das obwohl die Sichtverhältnisse alles andere als perfekt waren.