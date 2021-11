Nach Sturz beim Weltcup: ÖSV-Sportdirektor landet im Krankenhaus

Als Sportdirektor ist Anton Giger beim Skiverband offiziell der Hauptverantwortliche für sämtliche olympischen Sportarten. Von Ski Alpin über Skispringen bis zum Snowboarden - alle Fäden laufen beim Salzburger zusammen.

Der frühere Cheftrainer der ÖSV-Skiherren interpretiert seine Aufgabe freilich nicht als Bürojob. Vielmehr ist Giger nahe am Sport und an den Athleten dran und lässt keine Gelegenheit aus, um ein Training oder einen Wettkampf live zu verfolgen.

Selbstverständlich war er an der Bergiselschanze, als die österreichischen Kombinierer am vergangenen Freitag ihr letztes Sprungtraining vor dem Weltcupauftakt am Samstag in Ruka (Finnland) absolvierten. Und natürlich ließ es sich Giger auch nicht nehmen, den ÖSV-Freeskiern beim Heimweltcup am Stubaier Gletscher genau auf die Beine zu schauen.