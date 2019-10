ÖSV-Direktor Toni Giger: "Wir wollen Klasse statt Masse"

Wobei man zur Ehrenrettung der Österreicher festhalten muss: So enttäuschend das Abschneiden in Sölden mit den Rängen 12, 15, 19 auch gewesen sein mag, im letzten Weltcup-Winter ist es den ÖSV-Herren in der Problemdisziplin Riesentorlauf nur einmal gelungen, wie in Sölden drei Läufer in den Top 19 zu platzieren (Adelboden).