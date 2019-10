ÖSV erfolglos in Sölden: "Das ist halt die Zeit nach Marcel"

Peter Schröcksnadel hatte schon so eine Vorahnung: Als der ÖSV-Präsident in Sölden zur Lage der Skination gefragt wurde, war er bemüht, keine falschen Hoffnungen zu wecken. „Das wird keine einfache Zeit“, sagte der Tiroler. „Die Erwartungen sind nicht so groß. Das ist halt die Zeit nach Marcel.“

Insofern braucht die Skination Nummer eins jetzt auch nicht gleich in Depression verfallen, nur weil das Herren-Siegespodest in Sölden erstmals seit zehn Jahren eine österreichfreie Zone war. Gerade im Riesentorlauf hat der ÖSV nach dem Rücktritt Hirschers großen Aufholbedarf und kaum Personal. Es sagt schon alles, wenn mit Matthias Mayer ein ausgewiesener Speedspezialist im Riesentorlauf der zweitbeste Österreicher ist.

Der 15. Rang des 29-Jährigen war genauso ein kleiner Lichtblick wie Roland Leitinger, der mit Startnummer 53 immerhin auf Platz 19 fuhr. Bei den restlichen ÖSV-Läufern regierte derweil die Enttäuschung: Der Halbzeitsiebente Stefan Brennsteiner ließ die gute Ausgangsposition ungenutzt und kam im zweiten Durchgang nicht ins Ziel; Manuel Feller rutschte im Finale vom achten auf den zwölften Platz zurück.