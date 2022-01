Österreichs Biathleten bei Olympia in China: "Wie auf dem Mars"

Am Tag vor dem Chinesischen Neujahrsfest geschah in Kuyangshu Wundersames: Der Winter hielt Einzug. Die Loipen waren zwar nur angezuckert, „ein, zwei Zentimeter“, wie ÖSV-Biathlon-Cheftrainer Ricco Groß festhält, aber das ist ein ordentlicher Batzen Schnee für eine Gegend, in der für gewöhnlich aus allen Rohren gefeuert werden muss, um ein wenig Weiß in die Landschaft zu zaubern. „Für die Chinesen ist es nicht normal, dass es schneit“, weiß Gross.