Na also: Im zweiten Anlauf hatte der kanadische Winter ein Einsehen mit den Speed-Herren aus aller Welt, nach zu viel Neuschnee am Freitag konnte am Samstag die zweite Abfahrt in Lake Louise ins Ziel gebracht werden.

„ Die Piste ist zum Teil ein bissl weich, da ist mir die Startnummer 1 ganz recht“, erklärte Weltmeister Vincent Kriechmayr und legte gleich einmal eine feine Fahrt hin, die den Oberösterreicher selbstredend auf Platz eins brachte – doch der Gramastettner blieb dort auch, als Konkurrent um Konkurrent ins Ziel kam. Erst der Olympiasieger mit Startnummer 7 verdrängte Kriechmayr: Markenkollege Matthias Mayer war um 23 Hundertstelsekunden schneller.