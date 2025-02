Frauen-Skispringen: Der steile Aufstieg der belächelten Adlerinnen

Natalie Dejmkova hatte 2009 bei der WM in Liberec die zweifelhafte Ehre, als erste Springerin ihre Flugtauglichkeit unter Beweis zu stellen. Der Premierensprung der 12-jährigen Tschechin mit der riesigen Nickelbrille war, um es im Adlerjargon zu sagen, ein ziemliches Kacherl .

Rasanter Aufschwung

Gut eineinhalb Jahrzehnte später macht sich niemand mehr lustig über die Skispringerinnen. Seit der missratenen Premiere 2009 in Liberec hat auf den Sprungschanzen die Emanzipation Einzug gehalten und mittlerweile haben die Frauen die einstige Männer-Domäne wie im Flug erobert.

Bei der WM in Trondheim werden gleich in vier Bewerben Medaillen vergeben, den Auftakt macht am Freitag der Wettkampf auf der Normalschanze (14 Uhr).