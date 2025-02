Pisten, Biere, Attraktionen: Die große KURIER-Bilanz zur Ski-WM in Saalbach

Sieben Medaillen hat das ÖSV-Team geholt, zwei davon in Gold – mehr als die meisten ihm in der aktuellen Saison zugetraut hätten.

An den Wochenenden säumten Tausende Skifans den Streckenrand und standen den Stars Spalier. Aus Fieberbrunn, Leogang und Zell am See kamen die Besucher mit den eigenen Brettl’n zur WM und sorgten für eine einzigartige Kulisse entlang der Piste. Viele verbanden das WM-Spektakel mit Wintersport. „Das sind wunderbare Bilder, die zeigen, welche Faszination der Skisport hat“, meint Stadlober. Beim heutigen Slalom wird sogar Rekordbesuch erwartet.

Ihr Gold im Super-G war eine Initialzündung für das österreichische Ski-Team. Die Headline Venier, vidi, vici hatten viele Journalisten schon lange auf Knopfdruck bereit, aber erst mit 31 schlug der Tirolerin nun die große Stunde. Dank Bronze in der Team-Kombi an der Seite von Katharina Truppe hat Stephanie Venier (inklusive Silver 2017) nun einen kompletten WM-Medaillensatz.

ÖSV-Nervenstärke +

Der sportlichen Führung des ÖSV hätten sich im Laufe dieses Winters viele Gelegenheiten geboten, in Panik zu verfallen und sich dem Aktionismus hinzugeben. Allen Tiefschlägen und Misserfolgen zum Trotz behielten die Trainer die Ruhe und bereiteten das Team penibel auf den Saisonhöhepunkt vor – das wurde mit einem Medaillenregen belohnt, der so vor der WM nicht zu erwarten war.

Perfekte Organisation +

Wenn die Österreicher etwas können, dann ist es Skifeste feiern und diese perfekt zu orchestrieren. Von der reibungslosen An- und Abreise der Fans über den noblen VIP-Champions Club (Kostenpunkt 5 Mio. Euro) und das Home of Snow, in dem zwei Wochen die Gastfreundschaft hochgehalten wurde, bis hin zum Medienzentrum – bei dieser WM lief alles wie am Schnürchen. „Wir haben eine Benchmark gesetzt“, sagt Präsidentin Roswitha Stadlober.