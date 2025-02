Gewinnen beginnt im Kopf: Was der Spaß mit dem WM-Erfolg zu tun hat

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die jungen Schweizer machen es vor. Sie zeigen, dass Erfolge gefeiert werden müssen und dass Lockerheit und Leistung offenbar einhergehen.

Aber nicht nur das „Feiern bis zum Umfallen“ (© Franjo von Allmen), sondern auch das (nüchterne) Wohlbefinden am Ski funktioniert beim Schweizer Männer-Team momentan am allerbesten. „Wenn ich Spaß habe, bin ich immer schnell“, sagt Alexis Monney. Und auch Kollege Von Allmen versucht, wenn er schnell sein will, „Spaß zu haben beim Skifahren“.