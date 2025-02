Weltmeisterin Breezy Johnson: „Es geht darum, mit wem du den Erfolg teilst“

Was waren es für Diskussionen gewesen, die sich in den Stunden vor der Team-Kombi in Saalbach-Hinterglemm breit gemacht haben: Vonn wünscht sich Shiffrin, Shiffrin sagt ihr Antreten ab. Vonn patzt in den Speedbewerben, Shiffrin meldet sich vom Riesentorlauf ab und doch noch zur Team-Kombi an. Doch das von Vonn gewünschte Dream-Team kommt nicht zustande. Nicht etwa, weil eine der beiden nicht will, sondern weil die Trainer die Teams nach Leistung paaren und Mikaela Shiffrin mit Breezy Johnson die besten Medaillenchancen hat.