Ski-WM live: So steht es bei der Team-Kombination der Frauen

Der Ruhetag ist vorbei, es ist Zeit für die nächste Medaillen-Entscheidung bei der Ski-WM . Österreichs Frauen treten bei der erstmals ausgetragenen Team-Kombination in vier Zweier-Teams an. Gibt es nach Gold für Stephanie Venier (Super-G) und Silber für Mirjam Puchner (Abfahrt) die nächste Medaille für den ÖSV?

Den Anfang machen die Abfahrerinnen (10 Uhr/live in ORF 1), später greifen die Slalom-Fahrerinnen ein (13.15/live in ORF 1). Für Österreich am Start sind die Teams Puchner/Liensberger, Hütter/Huber, Venier/Truppe und Ager/Gallhuber. Die größten Konkurrentinnen im Kampf um die Medaillen kommen wohl aus der Schweiz (Gut-Behrami/Holdener), den USA (Johnson/Shiffrin) und Deutschland (Aicher/Dürr).