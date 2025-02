Marcel Hirscher wird Kolumnist und spricht über seine Comeback-Pläne

... seinen Kreuzbandriss: „Es ist eine sehr häufige Verletzung. Du merkst in einer Millisekunde, dass es jetzt vorbei ist, dass das nicht natürlich ist. Dass ich realisiert habe, dass ich die Heim-WM verpasse, kann ich nicht sagen. Es ist schon bitter. Zu Weihnachten konnte ich die Krücken weglegen. Das war ein Erfolg. Ich habe nicht die Lust am Skifahren verloren, mache es weiter gerne und komme gerne wieder zurück. Ich kann es zum Glück nicht einschätzen, weil ich nie lange verletzt war. Das ist das erste Mal eine Verletzung, die eine Reha braucht.“

... über die Heim-WM 2013 in Schladming: „Es war fast keine Gaude, ich bin am Druck fast zerbrochen. Das war dann schon eine richtige Freude. Am Start war mir kotzübel. Es gab kein Zurück und ich konnte nur Gas geben. Das war eine intensive Heim-WM.“

... über den Antrieb für sein Comeback: „Diese WM war eine große Triebfeder. Als Saalbach den Zuschlag bekommen hat, habe ich mich sehr gefreut und fand es schade, nicht dabei sein zu können. Dann kam der Gedanke, über den holländischen Verband hier dabei sein zu können.“