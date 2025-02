ÖSV meldet Dream-Team Kriechmayr/Feller für die WM-Teamkombi

Nach einem Ruhetag geht es am Dienstag bei der WM in Saalbach mit der Teamkombi der Frauen weiter (10.00/Abfahrt, 13.15/Slalom/live ORF 1), am Mittwoch sind zu denselben Zeiten die Männer an der Reihe.

Der ÖSV hat am Montagvormittag die vier Paarungen für den Bewerb bekannt gegeben. Dabei bilden, wie von vielen Fans erhofft, die ÖSV-Stars Vincent Kriechmayr und Manuel Feller ein Team.